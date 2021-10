DFB-Team: Bundestrainer Hansi Flick lässt Fenster am Mannschaftshotel abkleben

Der DFB-Tross erlaubt in seinem Hotel in Hamburg zunächst ungewollte Einblicke. Das wird flugs korrigiert, zur Enttäuschung der Fans.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Montagabend ihr Teamquartier für die nächsten sechs Tage in Hamburg bezogen.

In einem hippen Vier-Sterne-Hotel im Stadtteil Bahrenfeld empfing Bundestrainer Hansi Flick, der schon am Vortag angereist war, seine Stars. Als erster traf PSG-Profi Thilo Kehrer um 18.05 Uhr ein, anschließend folgte BVB-Kapitän Marco Reus.

Blick in den Speisesaal mit Pappe abgeklebt

Weil die Medienvertreter und die rund 50 Fans von draußen aus freien Blick in den Speisesaal und in den Testraum hatten, wurden kurzerhand die Fenster mit brauner Pappe abgeklebt. Vier Hotel-Mitarbeiter verbarrikadierten an drei Stellen das Hotel.