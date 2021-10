WWE Roster von RAW und SmackDown nach Draft: Mehrere Teams zerrissen

Natalya und Tamina, Nox und Shotzi getrennt

Tamina, Tochter von Hall of Famer „Superfly“ Jimmy Snuka, wurde RAW zugeteilt, während Natalya, Tochter des 2018 verstorbenen Jim „The Anvil“ Neidhart und Nichte von dessen Ex-Partner Bret „The Hitman“ Hart, bei SmackDown landete. Bei RAW verloren die beiden ihr Abschiedsmatch - was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen war - gegen ASH und Ripley. ( WWE-Legende Jimmy Snuka hinterließ ein Mord-Rätsel )

Veer aus Jinder Mahals Bündnis herausgetrennt

Bereits am Wochenende getrennt worden war das Big-Men-Duo T-Bar und Mace und damit die letzte Verbindung der gefloppten Gruppierung Retribution . Deren einziges weibliches Mitglied Mia Yim (Reckoning), Freundin des als „Bearcat“ neu erfundenen Keith Lee und wahre Heldin in dessen Kampf gegen eine lebensgefährliche Corona-Herzerkrankung , folgt ihrem Lebensgefährten nun zu RAW.

WWE Draft 2021 - RAW Roster:

Big E, Bianca Belair , RK-Bro (Randy Orton & Riddle), Edge , Rhea Ripley, Nikki ASH, Keith Lee, Rey & Dominik Mysterio, Austin Theory, Becky Lynch, Bobby Lashley (mit MVP), Seth Rollins , Damian Priest, AJ Styles & Omos, Kevin Owens , The Street Profits, Finn Balor, Karrion Kross, Alexa Bliss, Carmella , Gable Steveson, Reggie, Akira Tozawa, Alpha Academy (Chad Gable & Otis) , Apollo Crews, Commander Azeez , Doudrop, Drake Maverick, John Morrison, T-Bar, Nia Jax, R-Truth, Zelina Vega, Dana Brooke , Dolph Ziggler & Robert Roode, Jaxson Ryker, Veer, Liv Morgan, Mia Yim, Tamina, Nox, Shelton Benjamin & Cedric Alexander, The Miz

WWE Draft 2021 - SmackDown Roster:

Roman Reigns, Charlotte Flair, Drew McIntyre, The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods), Happy Corbin, Madcap Moss, Hit Row (Isaiah „Swerve“ Scott, B-Fab, Top Dolla, Ashante „Thee“ Adonis), Naomi, Jeff Hardy, The Usos, Sasha Banks, Shinsuke Nakamura & Rick Boogs, Sheamus, Shayna Baszler, Xia Li, The Viking Raiders, Ricochet, Angel Garza & Humberto Carrillo, Cesaro, Ridge Holland, Sami Zayn, Aliyah, Drew Gulak, Mace, Mansoor, Mustafa Ali, Toni Storm, Shotzi, Natalya, Jinder Mahal & Shanky