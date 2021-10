Darts World Grand Prix : Michael van Gerwen - Schummel-Vorwürfe von Danny Noppert nach Aus

Fallon Sherrock schreibt bei der PDC-WM 2020 ein Stück Darts-Geschichte. Mit 3:2 schlägt die Engländerin ihren Landsmann Ted Evetts in der ersten Runde und gewinnt damit als erste Frau ein Spiel bei einer gemischten Weltmeisterschaft. In Runde zwei wirft sie auch noch Mensur Suljovic mit 3:1 raus © Getty Images

Ist es womöglich der Beginn einer Darts-Revolution? Denn die 25 Jahre alte Friseurin aus Milton Keynes ist beileibe nicht die erste Frau, die im Zirkus der Männer für Furore sorgt. SPORT1 stellt die Power-Frauen in der Welt der fliegenden Pfeile vor - und zeigt, wer in Zukunft in Sherrocks Fußstapfen treten könnte © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago

GAYL KING: Die Kanadierin ist 2001 die erste Frau, die mittels einer Wildcard an der PDC-WM teilnimmt. Dort muss sie sich allerdings mit einem Average von nur 69 Punkten in der ersten Runde gegen Graeme Stoddart - die damalige Nummer 29 der Welt - mit 1:3 geschlagen geben © Getty Images

ANASTASIA DOBROMYSLOVA: Die Russin durchbricht 2008 die Siegesserie von Gulliver und schnappt sich ihren ersten von bis heute drei WM-Titeln. Im Anschluss wechselt sie zur PDC, wo sie dank einer Wild Card 2009 als zweite Frau in der Geschichte ihre Premiere im Ally Pally gibt. Dort verliert sie jedoch bereits in der Vorrunde gegen den Niederländer Remco van Eijden © Getty Images

Beim Grand Slam of Darts 2009 schlägt sie dann Vincent van der Voort in der Gruppenphase mit 5:4 - der erst zweite Sieg einer Frau gegen einen Mann in einem vom TV übertragenen Major-Turnier. Im Vorjahr qualifiziert sich Dobromyslova dann über das internationale Frauen-Qualifikationsturnier zum zweiten Mal für die PDC-WM, wo sie gleich am Briten Ryan Joyce scheitert © Getty Images