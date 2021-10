NHL: Leon Gawanke erneut nicht im Kader der Winnipeg Jets

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler Leon Gawanke muss weiter auf sein Debüt in der NHL warten.

Der frühere deutsche U20-Nationalspieler Leon Gawanke (22) muss weiter auf sein Debüt in der NHL warten. Wie das kanadische Team Winnipeg Jets am Montag mitteilte, wird der Verteidiger ebenso wie sieben weitere Profis erneut beim Farmteam Manitoba Moose in der zweitklassigen AHL eingesetzt.