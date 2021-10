Borussia Dortmund: Darum sagte Edin Terzic der Hertha BSC ab

Matthäus befeuert Hertha-Gerücht um Terzic

Jüngst wurde das Interesse von Hertha BSC am 38 Jahre alten Sauerländer öffentlich. Die Gerüchte um einen Wechsel in die Hauptstadt wurden am Wochenende durch Lothar Matthäus noch einmal befeuert.

Der Rekordnationalspieler und heutige TV-Experte sagte bei Sky nach der Berliner 1:2-Pleite in Freiburg: „Ich weiß Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat. Ich gehe davon aus, dass sich womöglich schon in der kommenden Woche dahingehend etwas tut.“

Terzic sagte der Hertha ab

Hintergrund: Im Sommer lagen Terzic viele Anfragen aus dem In- und Ausland vor. Unter anderem führte der Ex-Scout Gespräche mit Eintracht Frankfurt. Vollblut-Borusse Terzic, der mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern glücklich in Dortmund lebt, blieb letztlich aber aus enger Verbundenheit zum BVB im Pott.

Die Dortmunder schufen für ihren „Helden“ (Watzke) sogar extra den neuen Posten des Technischen Direktors. In diesem Job geht Terzic, der als Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchs und als Kaderplaner an der Seite der Manager Michael Zorc und Sebastian Kehl fungiert, mit jedem Tag mehr auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

West Ham könnte Technischen Direktor des BVB reizen

Kehl über die Terzic-Situation

Auf SPORT1 -Nachfrage wollte sich Terzic zu den Hertha-Gerüchten nicht äußern. An die Öffentlichkeit hingegen trat am Sonntag Sebastian Kehl. Die Aussagen von Matthäus haben dem Lizenzspielerchef keinen Schrecken eingejagt, „weil ich mit Edin ja im täglichen Austausch bin“, sagte der Ex-Profi bei Sky . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Und ich habe von Edin keinerlei Signale bekommen, dass in diese Richtung irgendwelche Gespräche geführt worden sind.“ Kehl, der mit Terzic über das Hertha-Interesse gesprochen habe, könne sich nicht vorstellen, dass in dieser Hinsicht etwas passiert. „Wenn irgendwas in diese Richtung passieren würde, dann würde Edin auf uns zukommen. Ich spüre das in keiner Faser seines Körpers, dass er hier einen neuen Weg gehen möchte.“