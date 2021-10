Aaron Hunt hätte beim HSV gerne weiter gespielt - Offerte von Neururer

Aaron Hunt betrachtet die bisherigen Saison-Leistungen des Hamburger SV kritisch. Seine Karriere will er am liebsten fortsetzen - und erhält dafür spontan ein Angebot.

14 Punkte aus neun Spielen, nur drei Siege und Platz sieben - die bisherige Bilanz des Hamburger SV in der 2. Bundesliga ist noch nicht aufstiegstauglich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

„Wenn wir nach Schulnoten geben, dann würde ich eine 4 geben. Man ist gegen Schalke gut in die Saison gekommen, hat sich dann aber sehr schwergetan“, sagte der derzeit vereinslose Profi am Montagabend im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga auf SPORT1 .

„Sie haben den Stil von Tim Walter noch nicht verinnerlicht. Nach vorne sieht das gut aus, hinten sind sie aber zu anfällig. Das wird auf Dauer in dieser Liga nicht gutgehen. Es gibt noch einiges zu tun“, fügte der 35-Jährige Gründe für seine Bewertung an.

HSV-Aufstieg? Hunt ist skeptisch

In Sachen Aufstiegsmission, die der HSV seit 2018 verfolgt, ist Hunt auch dieses Jahr skeptisch. „Es wird noch schwerer als zuletzt, weil mit Schalke und Werder zwei starke Mannschaften mit dabei sind und Mannschaften wie St. Pauli aufgeholt haben“, betonte der dreimalige deutsche Nationalspieler. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

SPORT1-Experte Peter Neururer ging in seinem Urteil sogar noch einen Schritt weiter. „Das was der HSV im Augenblick spielt, ist nicht ausreichend. Und wenn es ausreichend wäre, dann wäre das immer noch nicht gut. Ich finde, es ist mangelhaft in dieser Saison“, kritisierte die Trainer-Legende die bisherigen Leistungen des Traditionsvereins im neuen Zweitliga-Talk auf SPORT1.