CHL: Adler Mannheim, EHC Red Bull München, Eisbären Berlin, Pinguins Bremerhaven LIVE im TV und Stream Deutsche Teams kämpfen um Playoffs

Die letzten Spieltage der CHL-Gruppenphase stehen bevor. Im Kampf um die Playoffs haben die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München gute Chancen. Für die Eisbären Berlin wird es eng. SPORT1 überträgt die Partien LIVE im Free-TV.

In der Champions Hockey League (CHL) stehen in den beiden kommenden Wochen die letzten Spieltage der Gruppenphase an. (News: Alles Wichtige zur CHL)

Dabei fällt die Entscheidung, welche Teams den Sprung in die Playoffs schaffen und damit weiter vom Titel in der europäischen Eishockey-Königsklasse träumen dürfen.

Gute Karten haben die Adler Mannheim, der EHC Red Bull München und die Pinguins Bremerhaven, die allesamt die Tabelle in ihrer Gruppe anführen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)

Gerade für Debütant Bremerhaven ist der Traumstart mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen fast schon eine kleine Sensation.

Mit dem Rücken zur Wand stehen dagegen die Eisbären Berlin, die bislang alle vier Partien verloren haben. Um die Minimalchance auf die K.o.-Phase noch zu nutzen, helfen nur zwei Siege. (DATEN: Tabellen der CHL)

Berlin, München und Mannheim LIVE im TV

SPORT1 bleibt in der CHL mittendrin und überträgt an den beiden ausstehenden Spieltagen insgesamt sechs Partien der deutschen Teams live im Free-TV, die beiden weiteren Partien mit deutscher Beteiligung gibt es live auf SPORT1+ oder im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in der SPORT1 App zu sehen.

Am 5. Spieltag stehen gleich drei deutsche Duelle mit Teams aus Schweiz auf dem Programm.

Los geht es mit dem Heimspiel der Berliner gegen den HC Lugano am kommenden Dienstag live ab 18:55 Uhr auf SPORT1. Im Anschluss ist München zu Hause gegen den Schweizer Meister EV Zug gefordert, SPORT1 steigt live ab 21:15 Uhr in das laufende Spiel ein, das auch in voller Länge ab 19:55 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1.de gezeigt wird.

Am Mittwoch sind dann die Adler bei Lausanne HC zu Gast. SPORT1 überträgt das Duell als Live-Einstieg ab 20:30 Uhr und in voller Länge ab 19:40 Uhr auf SPORT1.de .