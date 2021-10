Ist Cristiano Ronaldo bei Manchester United die Lösung oder das Problem?

Manchester United steckt aktuell in einer Ergebniskrise, auch weil es weniger magische Momente von Cristiano Ronaldo gibt. Es mehren sich auch kritische Stimmen, die Ronaldo als Problem sehen.

CR7 entschied zwei Spiele für Manchester United im Alleingang. Bei seinem Debüt gegen Newcastle traf er beim 3:1 doppelt , in der Champions League war er gegen Villarreal der gefeierte Held , als er die Red Devils in der letzten Sekunde zum Sieg schoss.

Für Blind ist Ronaldo ein Problem

„Normal presst ein Spieler und provoziert so Fehler beim Gegner. Ronaldo macht das aber nicht. Er denkt nur an seine Tore und denkt, dass seine Mitspieler den Ball schon für ihn erobern werden“, sagte Blind bei Sportnieuws.

Er hätte beim Spiel gegen Everton beobachtet, wie Paul Pogba versucht hätte, dass Team im Pressing zu dirigieren, um so Fehler beim Gegner zu provozieren. Alle hätten mitgemacht, nur Ronaldo wäre einfach stehen geblieben. So war der Pressing-Ertrag gleich null.

Aber auch mit Ball sieht Blind Ronaldo als Problem, weil sich seine Mitspieler zu sehr auf einen magischen Ronaldo-Moment verlassen würden. „In schwierigen Momenten schauen die Spieler meist alle Ronaldo fragend an: Wie lösen wir das Problem denn nun?“

Ronaldo wütet bei Misserfolgen

Fakt ist: In den vergangenen Spielen hatte Ronaldo keine Antwort bei Widerständen. Der magische Ronaldo-Moment blieb aus. Ronaldo verlor sein Strahlen. Viel schlimmer, er wurde extrem wütend.

Sowohl nach der Niederlage gegen Aston Villa als auch nach dem Unentschieden gegen Everton stapfte Ronaldo direkt nach dem Abpfiff wutentbrannt in die Kabine. Es gab keinen Gruß an die Fans, schon Sekunden nach dem Abpfiff war er als Erster in den Katakomben verschwunden.