NFL: Dallas Cowboys glänzen dank Prescott, Elliott und Coach McCarthy wieder

Cowboys besiegen Panthers souverän

In der vergangenen Saison gab es sogar nur sechs Siege bei zehn Pleiten. Letztmals stand das Team 2018 in den Playoffs. Von der sechsten Meisterschaft war die Franchise meilenweit entfernt. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Prescott dreht nach Horror-Verletzung auf

Kurzum: Prescott führt nach den Arizona Cardinals und den Kansas City Chiefs die drittbeste Offensive der Liga an. Satte 126 Punkte hat Dallas in nur vier Begegnungen geschafft.

Elliott hat offenbar sein Tief überwunden

Unterstützung in der Offensive findet der Star endlich wieder durch Ezekiel Elliott. Der Runningback hatte 2019 seinen Vertrag für 90 Millionen US-Dollar bei den Cowboys für sechs Jahre verlängert und war dann in ein tiefes Loch gefallen.

Diggs überragt in der Defensive

„Man hört es, aber was wirklich zählt, ist, was in unserem Gebäude passiert“, sagte der 25-jährige Elliott bei ESPN in Richtung Kritiker. „Ich meine, sie sind nicht diejenigen, die die Schecks unterschreiben. Sie sind nicht diejenigen, die die Überweisungen schicken.“