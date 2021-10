Steuer-Wirbel um Pep Guardiola von Manchester City

Pep Guardiolas Name ist offenbar auf der Liste etlicher Personen aufgetaucht, die womöglich Geld am spanischen Finanzamt vorbeigeschleust haben.

Konkret soll es in Guardiolas Fall um Gehaltseinkünfte aus den Jahren 2003 bis 2005 gehen. Der heutige Trainer von Manchester City war damals als Spieler bei Al-Ahli in Katar angestellt, seine Einnahmen (um die zwei Millionen Euro pro Jahr) hat er dem Bericht zufolge auf ein Konto in Andorra eingezahlt - wo er keine Steuern zahlen musste, da er nicht in dem Land lebte.