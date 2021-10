SC Freiburg Vorbild für viele große Bundesliga-Klubs - Kolumne von Tobias Holtkamp

Als Mitte August bei einigen deutschen Top-Klubs die Runde machte, dass Luca Waldschmidt aus Lissabon zurück in die Bundesliga wechseln möchte, staunten einige Manager nicht schlecht, wer da im Konzert der Großen auf einmal selbstbewusst mitmischte und - so wurde kolportiert - den Torjäger mit einem sehr ordentlichen Angebot köderte.

Am Ende entschied sich Waldschmidt für den VfL Wolfsburg, vor allem die Perspektive mit Spielen in der Champions League sei entscheidend gewesen, hieß es - doch auch das finanzielle Angebot soll am Ende das Beste gewesen sein. Und doch gar nicht so weit entfernt von dem, was die Freiburger zu zahlen bereit waren.