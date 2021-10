Mesut Özil erlebt bitteres Fenerbahce-Spiel als Reservist - Eklat gegen Trainer?

Mesut Özil wird beim knappen Sieg von Fenerbahce am Wochenende nicht berücksichtigt. Die Presse spricht von einer Krise zwischen dem Superstar und seinem Trainer - vermeintlicher Eklat inklusive.

Mit Fenerbahce gewann der einstige deutsche Nationalspieler in der türkischen Süper Lig zwar 2:1 gegen Kasimpasa. Er hatte allerdings keinen nennenswerten Anteil an dem Erfolg. Denn Özil saß erst auf der Bank und musste sich dann auch noch quälend lange aufwärmen.

Fast 40 Minuten lang machte er sich bereit - eingewechselt wurde er von Trainer Vitor Pereira aber dennoch nicht. Das sorgte in der türkischen Presse für viel Aufmerksamkeit, vor allem weil Özil sich auf dem Weg zurück in die Kabine zu einem vermeintlichen Eklat hinreißen ließ.

Fener-Präsident erwartet Leistungsexplosion von Özil

Zuletzt war Özil gegen Hatayspor nur zu einem vierminütigen Kurzeinsatz gekommen, ehe er in der Europa League gegen Olympiakos Piräus mit einem grippalen Infekt ausgefallen war. Womöglich auch deshalb war er gegen Kasimpasa nicht berücksichtigt worden.

Vorher wird Özil, der in bislang 20 Einsätzen für Fener auf drei Tore und zwei Vorlagen kommt, aber wohl noch ein bisschen Frust abbauen müssen. Özil war im Winter 2021 vom FC Arsenal in die Türkei gewechselt. Bei seinem Ex-Arbeitsgeber war er am Ende nicht einmal mehr für den Kader gemeldet worden.