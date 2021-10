Formel 1: Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel darf mit Auto von James Bond fahren

Der DB5 (4-Liter-Reihensechszylinder, 286 PS), den schon Sean Connery in den 60er Jahren erstmals in „Goldfinger“ fährt, ist der wohl berühmteste Agenten-Schlitten aller Zeiten – und ein rollender Kampfjet.

Vettel ist Bond „ein Stückchen näher gekommen“

Vettel wünscht sich Möglichkeiten von James Bond

In der Formel 1 ist Vettel als Agent 005 im AMR21 unterwegs.

Immerhin: Einmal hatte er sogar das Gefühl, ein besonderes Geheimagenten-Mobil zu bewegen. Vettel erinnert sich: „2012 musste ich mich im WM-Finale in Brasilien nach einem Dreher am Start von hinten zurück nach vorne kämpfen.“

Der Heppenheimer lacht: „Da fühlte es sich an, als hätte ich ein paar Superkräfte.“ Am Ende wurde er tatsächlich aus aussichtsloser Position noch Weltmeister. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Vettel: Regeländerungen sind sehr spannend

Mindestens noch ein Jahr will Vettel weiter als Agent 005 in der Formel 1 antreten - dabei wünscht er sich 2022 auch ein echtes Bond-Mobil in den Händen.