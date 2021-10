FC Bayern: Dayot Upamecano wackelt gegen Eintracht Frankfurt

Bei der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt wackelt Dayot Upamecano wie schon zum Saisonstart gegen Borussia Mönchengladbach. Die schwachen Leistungen erinnern an die Anfangszeit von Jérôme Boateng.

Der FC Bayern hat unter Julian Nagelsmann zum ersten Mal ein Pflichtspiel verloren. Gegen Eintracht Frankfurt kassierte der Rekordmeister eine 1:2-Niederlage . Nicht gerade seinen besten Tag erwischte dabei Dayot Upamecano in der Innenverteidigung. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Vor dem 1:1 der Gäste vertändelte er erst den Ball, dann verlor er das Laufduell, woraus der Eckstoß resultierte, den schließlich der umtriebige Filip Kostic auf den Kopf von Torschütze Martin Hinteregger brachte - wobei Upamecano nur passiv danebenstand und gar nicht in den Zweikampf mit dem Österreicher kam. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Vor dem 1:2 tunnelte ihn Kostic an der Mittellinie, bei seinem Abschluss Sekunden später sah der Franzose ebenfalls nicht gut aus. (KOMMENTAR: Eine Lektion für die Bayern)

Nagelsmann nimmt Upamecano in Schutz

Nagelsmann nahm seinen Schützling aber ein wenig in Schutz: „Die ganze Kette hat es in den letzten Wochen schon besser gemacht. Sie waren alle nicht so griffig. Kostic hat es Upa schwer gemacht. Upa hat viele gute Spiele gemacht seitdem er hier ist. Diesmal ein schwächeres. Das passiert.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)