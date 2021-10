CoD Warzone Season 6: Das Ende von Verdansk

Die Zeichen verdichten sich, in Call of Duty: Warzone stehen erneut große Umwälzungen an. Mit der kommenden Season 6 beginnt der Abschied von Verdansk, wie wir es kennen.

Was ganz sicher zurückgelassen wird, ist die Cold War Ära nach der neuen Season. Denn ein letztes Mal sind Warzone und Black Ops miteinander verwoben. Activision verspricht einen „finalen Showdown“, ehe Call of Duty: Vanguard erscheint und fortan die Meta und den Content maßgeblich definiert. Von „mehreren Explosionen in Verdansk“ wird im frischen Trailer gesprochen, im selben Atemzug sieht man, wie bekannte Ort der Battle Royale Map dem Erdboden gleichgemacht werden. So zum Beispiel das Stadion oder der Wohnblock südlich der Factory.