League of Legends: LEC kehrt am 14. Januar zurück

Besseres Streaming für Onlinezuschauer – LEC 2022

Vor dem Ligastart: Die League of Legends World Championship 2021

Bevor die Teams zum Ligaalltag zurückkehren, steht die Weltmeisterschaft in League of Legends an. Der amtierende LEC-Champion MAD Lions sowie Platz zwei (Fnatic) und drei (Rogue) bereiten sich gegenwärtig auf das bevorstehende Turnier in Island vor. Dieses findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Laugardalshöll Eventhalle in Reykjavik statt. Damit kehrt Riot zum gleichen Veranstaltungsort zurück, der bereits beim Mid-Season Invitational 2021 zum Einsatz kam. Als Favoriten gelten Teams wie DWG KIA, RNG, generell die Organisationen aus der LPL (China) und LCK (Korea). Mit T1 kehrt zudem Rekordweltmeister Lee „Faker“ Sang-hyeok zurück, der in den letzten beiden Jahre die Teilnahme verpasste.