Dank Renaturierung: Schalke 04 reist umweltneutral zu Auswärtsspielen

Wie der Verein am Montag mitteilte, reise das Team dank Kompensationen seit Beginn der Saison 2021/22 umweltneutral zu den Auswärtsspielen. Demnach werden in Kooperation mit Greenzero.me für jede Reise die Umweltwirkungen berechnet und mit verschiedenen Maßnahmen optimiert.

Nicht vermeidbare Folgen für die Umwelt versucht der Verein anderweitig zu kompensieren. Hierzu initiierten die Schalker auf einer Fläche des ehemaligen Bergwerksgeländes Ewald 5 in Herten von Fachleuten begleitete Renaturierungen. So solle in der Region ein neuer "ökologischer Wert" geschaffen werden.