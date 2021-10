FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger ist Schreck für Manuel Neuer

Es ist das übliche Muster, wenn der Österreicher auf Torhüter Manuel Neuer trifft. Ecke, Hinteregger, Tor. In seiner Zeit bei den Hessen erzielte der 28-Jährige inzwischen schon vier Treffer in sieben Partien gegen den FC Bayern.

In der Bundesliga war nur Marco Reus erfolgreicher. Der Nationalspieler traf in seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund sechsmal gegen den Schlussmann der Münchner - wobei er dafür 15 Einsätze benötigte. Robert Lewandowski erzielte in seiner Zeit beim BVB zwar fünf Treffer, doch vier davon verteilten sich auf Endspiele im DFB-Pokal.

CR7, Reus, Lewandowski - Hinteregger

CR7 überwand Neuer in sechs Duellen neunmal – eine herausragende Bilanz. Doch in dieser Statistik befindet sich überraschenderweise Hinteregger, der in Hauptrolle vor allem für das Verhindern von Gegentoren verantwortlich ist, in der Nähe des portugiesischen Weltklassespielers.