FIFA 22: DFB ePokal startet in zweite Saison

Der virtuelle Pokal-Wettbewerb DFB ePokal startet am 23. Oktober in die nächste Saison.

Der DFB ePokal geht in die zweite Runde. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, startet der virtuelle Pokal-Wettbewerb am 23. Oktober in die nächste Saison.