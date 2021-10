CSGO: IEM Fall Europe - BIG kämpft sich weiter!

24 Teams haben über mehrere Tage um den Einzug in die Endrunde der IEM Fall Europe gekämpft, doch nur den Besten gelang der direkte Sprung aus der Gruppe. Zu diesen zählt auch das bekannteste deutsche Team BIG. Während Sprout und mousesports bereits in der Gruppe scheiterten, geht es für BIG nach den Tiebreakers gegen mouz und FunPlus Phoenix nun in die ersten Entscheidungsspiele. Hier treffen die Berliner zunächst auf Heroic und, sollten sie dieses Match gewinnen, danach entweder auf OG oder den FaZe Clan. So wahren sich die Hauptstädter weiterhin die Möglichkeit auf einen Turniersieg.