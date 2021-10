Anzeige

Formel 1: Führung plant für 2022 mehr Sprintrennen - Kollision mit Fußball-WM? Kollision mit Fußball-WM? So plant die F1

F1-Boss Stefano Domenicali verrät, wie es mit den Planungen für die neue Saison aussieht.

Die Formel-1-Führung will die Zahl der Sprintrennen in der Saison 2022 mehr als verdoppeln.

„Wir werden das Format nicht überall verwenden. Wir wollen es mehr oder weniger bei einem Drittel der Rennen behalten“, sagte Königsklassen-Geschäftsführer Stefano Domenicali bei Sky Sports UK.

Die Formel 1 plant mit einem Rekordkalender von 23 Rennen, demzufolge kommen sieben bis acht Sprints infrage (KOMMENTAR: Hamilton und Vettel können einem leidtun).

In der noch laufenden Saison wurde in Großbritannien und Italien der Pole-Setter in einem rund 100 km langen Sprintrennen ermittelt. Beim Grand Prix in Brasilien Mitte November ist ein dritter Sprint geplant.

Das neue Format ist laut Domenicali ein „unglaublicher Erfolg“, das Echo bei Fahrern und Teamchefs war bislang eher geteilt.

Formel 1 will Fußball-WM aus dem Weg gehen

Bei Rennwochenenden mit einem Sprint bestreiten die Piloten bereits am Freitagnachmittag ein Qualifying, in dem lediglich die Startreihenfolge für den Sprint am Samstagnachmittag festgelegt wird.

Der Sieger des Sprints erobert die Pole Position für den Grand Prix am Sonntag und erhält zudem drei WM-Punkte. Der Zweite bekommt zwei Punkte, der Dritte einen (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).

Die Saison 2022 soll Mitte März beginnen und bereits Mitte November zu Ende gehen, dies bestätigte Domenicali.