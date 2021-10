Formel 1: F1-Rennen in Katar? Wittmann und Surer wollen lieber Deutschland-GP

Formel-1-Experte Marc Surer spricht beim AvD Motor und Sport Magazin auf SPORT1 über das neue Katar-Rennen in der Formel 1. Auch DTM-Pilot Marco Wittmann wünscht sich einen anderen Ort.

Surer und Wittmann fehlt Deutschland-GP

Doch der Ex-Formel-1-Fahrer meint auch: „Mir tut es immer weh, wenn ein weiteres Rennen im Ausland dazukommt und man nicht in Deutschland fährt. Katar hätte es nicht gebraucht, sondern Hockenheim oder Nürburgring.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Auch DTM-Pilot Marco Wittmann bemängelte, dass ein Grand Prix in Deutschland in der Königsklasse des Motorsports weiter fehlt.

„In der DTM wäre es bestimmt cool, so etwas mal dabei zu haben. Aber für die deutschen Fans in der Formel 1 wäre ein deutsches Rennen besser. Dazu haben wir deutsche Fahrer mit Vettel und Schumacher. Da gehört dann auch ein deutsches Formel-1-Rennen dazu“, sagte der 31-Jährige. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Surer: In der Formel 1 „wird viel geredet“

Nun müssen sie aber in einem Land fahren, in dem es wissentlich viele Verstöße gibt. An einen großen Widerstand der Fahrer rund um das Rennen glaubt Surer dennoch nicht.