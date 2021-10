Kylian Mbappé von PSG: So war das mit meinem Wechselwunsch

"Hispanisierung bei PSG": Mbappé isoliert in der Heimat

Kylian Mbappé nimmt in einem Interview zu seinem Wechsel-Zoff Stellung - und wehrt sich gegen vermeintliche Lügen.

„Das ist falsch“: Mbappé wehrt sich

„Ich persönlich fand es nicht gut, dass gesagt wurde: ‚Er bittet in der letzten Augustwoche darum, gehen zu dürfen‘, denn das ist falsch. Ich habe sie ( PSG, Anm. d. Red. ) frühzeitig informiert, schon Ende Juli“, ergänzte Mbappé. ( Bericht: Warum Mbappé sich von Neymar distanziert )

Zoff in Paris: Über dieses Draxler-Tor schimpft Mbappé

Der 22-Jährige betont: „Ich war in den vier Jahren, die ich hier bin, immer glücklich in diesem Verein und bin es immer noch. Ich habe es früh genug angekündigt, damit der Klub reagieren konnte. Ich wollte, dass wir beide davon profitieren und am Ende gemeinsam ein gutes Geschäft machen.“