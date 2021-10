"Unterlasst dieses Wort": Ex-ManUnited-Star Ji-Sung appelliert an Fans

Ex-United-Star Park Ji-Sung will einen Song, der ihm gewidmet wurde, nicht mehr hören.

Der frühere Profi des englischen Rekordmeisters Manchester United, Park Ji-Sung, hat einen dringenden Appell an die Anhänger des Klubs gerichtet.

Der 40-Jährige bat darum, das Singen eines ihm gewidmeten Songs einzustellen, der ein südkoreanisches Klischee thematisiert. In dem Lied geht es darum, dass Ji-Sung nacheinander Deutsche Schäferhunde isst. Hundefleisch gilt in Teilen seines Heimatlands als Delikatesse, der Konsum ist jedoch umstritten (DATEN: Spielplan der Premier League) .

"Ich muss die Fans auffordern, dieses Wort zu unterlassen, da es in der heutigen Zeit eine rassistische Beleidigung gegenüber Koreanern darstellt", sagte Ji-Sung im Podcast des 20-maligen englischen Meisters. Ji-Sung, der zwischen 2005 und 2012 mit dem Klub viermal die Meisterschaft und 2008 die Champions League gewann, war im August erneut auf den Song aufmerksam geworden.

Bei der Begegnung zwischen den Wolverhampton Wanderers und ManUnited hatten die Auswärtsfans das Lied angestimmt, nachdem der Südkoreaner Hwang Hee-chan bei den Wolves in der Halbzeitpause als Neuzugang präsentiert wurde. Die Geschehnisse hatten die Erinnerungen in Ji-Sung geweckt, der sich in Manchester stets „unwohl“ gefühlt habe, sobald der Song erklungen war.