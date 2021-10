Neymar wird nach Pleite von PSG heftig kritisiert | Ligue 1

Neymar geht bei der Pleite von Paris Saint-Germain gegen Stade Rennes unter. Die Kritik am brasilianischen Superstar fällt heftig aus.

Besonders Neymar erwischte einen gebrauchten Abend und wurde dementsprechend beurteilt. „Neymar war nicht wiederzuerkennen“, schrieb L‘Équipe , die auch erneut die Fitness des Brasilianers in Frage stellte.

Neymar habe nicht mehr die gleiche Geschwindigkeit wie bei seiner Ankunft in Paris 2017, ihm falle es immer schwerer, seinen Gegnern zu entkommen. Es sei bisweilen traurig, Neymar in diesem Zustand zu sehen. (DATEN: Ligue 1: Ergebnisse und Spielplan)

Ex-Profi: Neymar „verwöhnter Bengel“

2021 hat der Superstar aus dem Spiel heraus nur drei Treffer für den Hauptstadtklub erzielt. Die spanische AS erkannte gegen Rennes „eine der schlechtesten Saisonleistungen“ und bemängelte „sein mangelndes Engagement in der Defensive“. FootMercato wunderte sich: „Wo ist der echte Neymar?“

Während es bei Ex-Klub Barcelona eine Struktur im Spiel gegeben habe, von der auch der Superstar profitiert habe, „haben sie ihm in Paris die Schlüssel gegeben und ihn machen lassen, was er wollte. In einem Moment war er verloren“.