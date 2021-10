DHB: Präsident Andreas Michelmann will mit Nationalmannschaft bei Heim-EM Halbfinale erreichen

Andreas Michelmannwill bei der Heim-EM mindestens in das Halbfinale © Imago

„Gute Ergebnisse sind für uns das Erreichen der Halbfinalspiele. Vor allem bei der Heim-EM der Männer muss das unser Anspruch sein“, sagte Michelmann im Rahmen des DHB-Bundestages in Düsseldorf.

In den kommenden Jahren stehen für den DHB einige Großereignisse an, unter anderem die Männer-EM 2024 und -WM 2027 werden in Deutschland ausgetragen.