WWE: Edge schmuggelt bei SmackDown Erwähnung von AEW-Duo FTR ein

Diese Pointe dürfte auch an den meisten WWE-Fans vorbei gegangen sein: Legende Edge schmuggelte bei SmackDown die Erwähnung eines AEW-Duos ein.

Bei der vergangenen Episode der Freitagsshow Friday Night SmackDown schmuggelte Legende Edge zwei alte Bekannte in sein Segment mit Rivale Seth Rollins. Zwei alte Bekannte, die mittlerweile beim Konkurrenten AEW aktiv sind.

Edge verständigt wegen Seth Rollins „Daniel und David“

Rollins hatte sich in der Show Zutritt zu Edges Haus verschafft, während der „Rated-R-Superstar“ vor Ort für den Draft anwesend war (und zur Montagsshow RAW transferiert wurde).

Während Rollins es sich in Edges Heim gemütlich machte, wurde gezeigt, wie Edge seine Ehefrau und Hall-of-Fame-Kollegin Beth Phoenix verständigte - laut Drehbuch gerade bei einem abendlichen Einkauf mit den Kindern - und sie anwies, nicht nach Hause zu fahren.

Sie sollte sich fernhalten und auf die Hilfe von „Daniel und David“ warten. Womit Edge eine Pointe in dem Segment versteckte, die auch an den meisten WWE-Fans vorbeigegangen sein dürfte.

AEW-Duo Nachbarn und Freunde des WWE-Paars

Mit Daniel und David sind die bürgerlichen Vornamen von Cash Wheeler und Dax Harwood, dem Tag Team FTR, als The Revival früher auch bei WWE aktiv .

Edge und Phoenix leben in Wheelers Heimatstadt Asheville in North Carolina, in den malerischen Blue Mountains. FTR sind reale Nachbarn und Freunde, die auch bei Edges Comeback-Training geholfen haben. Edges eigenes Tag Team mit Christian Cage, der FTR nach seiner eigenen Ring-Rückkehr zu AEW gefolgt ist, zählt zu den Vorbildern von FTR, alle zusammen teilen auch die Bewunderung für das Tag-Team-Wrestling vergangener Ären.