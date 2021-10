NHL: Josh Archibald von Edmonton Oilers nach Corona-Erkrankung mit Herzmuskelentzündung

Der Teamkollege des deutschen Superstars Leon Draisaitl ist der einzige Spieler im Kader der Edmonton Oilers, der nicht geimpft ist. Die Diagnose bei dem 28-Jährigen wurde von dessen Trainer Dave Tippett am Sonntag bestätigt. Tippett hatte außerdem verkündet, dass Archibald zuvor mit Covid infiziert war. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Herzmuskelentzündungen werden, vor allem unter Athleten, mit dem Virus in Verbindung gebracht. Archibald, dessen Verzicht auf eine Impfung schon länger ein großes Thema bei den Oilers ist, zog sich offenbar im September eine schwere Virus-Infektion zu - während er sich nach seiner Rückkehr in die USA vor der Saison in Quarantäne befand.