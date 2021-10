Formel 1, Verstappen oder Hamilton? Surer will sich nicht festlegen

Lewis Hamilton oder Max Verstappen? Wer in diesem Jahr Formel-1-Weltmeister wird, weiß auch Marc Surer nicht. Er vermutet aber, dass es zwischen beiden weiter krachen wird.

Das Duell um den Titel in der Formel 1 spitzt sich immer mehr zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Surer: „Man kann nicht sagen, wer Favorit ist“

Auch der ehemalige Formel-1-Pilot Marc Surer tut sich da schwer. „Man kann nicht sagen, wer der Favorit ist. Vor Silverstone sah es so aus, als wenn der Red Bull das schnellere Auto ist. Aber jetzt hat Mercedes aufgeholt, es geht nur noch um Hundertstel“, sagte der Schweizer im „AvD Motor & Sport Magazin“ auf SPORT1 .

Dabei werde das Duell längst nicht nur zwischen den beiden Piloten auf der Strecke ausgetragen. Auch zwischen den beiden Teams Mercedes und Red Bull gehe es zur Sache, so Surer.

„Es sind nicht nur Sticheleien“, sagte der 70-Jährige. Es gehe auch ums Eingemachte, indem man die jeweils die andere Partie immer wieder bei der FIA anschwärze, so Surer.

So habe Red Bull beispielsweise einen neuen Heckflügel bauen müssen, weil sich Mercedes beschwert habe. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Auf der anderen Seite sei es für Hamilton leichter, weil der Brite schon so oft Weltmeister geworden sei. Verstappen, so Surer, „muss cool bleiben, wenn er Weltmeister werden will. Der Hamilton ist cool. Das macht einen Meister auch aus“.