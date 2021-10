FC Bayern: Müller sieht keine "Super-Bayern" - Nagelsmann analysiert Niederlage

Julian Nagelsmann wurde in den letzten Wochen verdammt oft danach gefragt, was man denn eigentlich dafür tue, dass ein solcher Lauf wie der des FC Bayern anhält.

Allerdings betonte er auch: „Ich fand das Spiel nicht sehr anders als die in den letzten Wochen, wir haben aber nur ein Tor aus vielen Chancen gemacht. Ansonsten war das Spiel ähnlich. Ob es verdient ist oder nicht, ist aber scheißegal. Am Ende haben wir verloren.“

Nagelsmann: „Schlafe nach Spielen nicht gut“

„Niederlagen schmerzen immer“, hatte Nagelsmann wenige Minuten zuvor bei DAZN gesagt. Für Niederlagen mit dem FC Bayern gilt das im Besonderen, das wird der gebürtige Landsberger nun wissen. „Normalerweise schlafe ich nach Spielen nicht gut, das ist aber auch nach Siegen so. Ich würde morgen gerne Analysen machen, wir haben aber drei Spieler, die hierbleiben. Ich bewege mich gerne aktiv nach Niederlagen. Da komme ich auf ganz gute Ideen, die das wieder in die richtige Richtung lenken“, verriet er auf der PK. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In der Länderspielpause wird Nagelsmann nun viel Zeit zum Nachdenken haben. Seine Gedanken werden sich wohl um die Frage kreisen: Wie kam es mit der Top-Startelf, die Nagelsmann aufbot, zu der Pleite? Mit der Elf, die in den letzten Wochen eine Gala-Vorstellung nach der anderen feierte.

Müller: „Nix mit Super-Bayern“

„Wir sind natürlich enttäuscht, sauer, verärgert. Ich weiß nicht, was man am besten verwenden kann“, gab Thomas Müller bei DAZN einen Einblick in seine Gefühlswelt. Der Urbayer sieht es ähnlich wie sein zwei Jahre älterer Trainer: „Es ist ein Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren müssen, aber es hat an der Effektivität gemangelt. Die wenigen Situationen, die Frankfurt hatte, haben zu zwei Toren gereicht. Dementsprechend stehen wir hier jetzt bedient.“