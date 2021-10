FC Bayern: Pleite gegen Frankfurt ein Segen für Nagelsmann

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk glaubt an eine Warnung zur rechten Zeit für Julian Nagelsmann und den FC Bayern © SPORT1-Grafik: SPORT1/Imago

Die statistischen Werte geben keinen Hinweis darauf, was Bayern München falsch gemacht haben könnte.

11:3 Torschüsse und 10:1 Eckstöße gegen Eintracht Frankfurt, dazu eine Passquote von 88 zu 64 Prozent und obendrein 74 Prozent Ballbesitz. Nicht zu vergessen: zwei von drei Zweikämpfen gewonnen. Was lief da um Himmels willen schief am Sonntag?

Am Ende feierte Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena einen 2:1-Sieg, was angesichts der Qualität der Torchancen gar nicht mal unverdient war. Der Sieg hätte höher ausfallen können. Die Bayern hatten keine Entschuldigung für ihre erste Saisonniederlage. Der Schiedsrichter machte keinen Unfug, der Rasen war perfekt geschnitten, das Personal vollständig.