Kevin Trapp sichert Eintracht-Sieg in München vor Augen von Hansi Flick

"Relativ sch...egal!" So sieht Nagelsmann seine erste Pleite

In Sachen Matchwinner des überraschenden Erfolgs von Eintracht Frankfurt am Sonntagabend konnte es keine zwei Meinungen geben.

Kevin Trapp war der herausragende Akteur beim historischen 2:1-Sieg von Frankfurt beim FC Bayern München . Der Schlussmann der Hessen absolvierte ein phänomenales Spiel und bildete den Grundstein für den ersten Erfolg der SGE seit 2000 in München. „Du brauchst einen Top-Tag“, betonte Trapp - und den hat er definitiv erwischt.

Die letzten Ergebnisse der vergangenen Jahre? 2017/18: 1:4. 2018/19: 1:5. 2019/20: 2:5. 2020/21: 0:5. Eintracht-Auftritte in München verliefen zumeist frustrierend. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Trapp hält gegen den FC Bayern herausragend

Leroy Sané? Joshua Kimmich? Thomas Müller? Und vor allem Robert Lewandowski mit einem Kopfball aus nächster Distanz, der an einer Fußabwehr abprallte? Sie alle scheiterten am unüberwindbar scheinenden Trapp.

Glasner lobt Trapp

„Meine Parade gegen Lewandowskis Kopfball war Intuition. Du machst dich so groß wie möglich und versuchst, den Ball abzuwehren. Es war eine schöne Parade“, erklärte der Frankfurter Held seine Aktion.

„Wir haben vorher gesagt, dass wir eine top Mannschaftsleistung von der Nummer eins bis 20 benötigen. Angefangen bei einem überragendem Torhüter – den hatten wir mit Kevin“, lobte SGE-Coach Oliver Glasner seinen Schützling, der in den vergangenen Wochen nicht immer mit Top-Leistungen aufgefallen war.

Letzter Eintracht-Punkt in München im Jahr 2007

Mit Ausnahme von Leon Goretzka kam kein Bayern-Spieler an ihm vorbei. Trapp war da, er gab der Defensive Halt und war der Ausgangspunkt für den ersten Bundesligasieg unter Trainer Oliver Glasner. Nach dem 1:0-Erfolg in Antwerpen folgte nun der nicht erwartete Erfolg in München. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)