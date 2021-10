MotoGP: Marquez bleibt Mr. America - Quartararo greift nach dem Titel

Wegen eines Oberarmbruchs hatte er in der Saison 2020 daraufhin aussetzen müssen. Erst seit April dieses Jahres nimmt der 28-Jährige wieder teil, bis auf einen Sieg am Sachsenring meist mit mäßigem Erfolg - auf seine Stärke in Amerika konnte er sich nun aber verlassen.

Der Honda-Pilot gewann vor den beiden WM-Rivalen Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) und Francesco Bagnaia (Italien/Ducati), es war sein elfter MotoGP-Sieg in den USA beim zwölften Start: Der siebte in Austin, dazu drei in Indianapolis und einer in Laguna Seca. Nur 2019 war Marquez in Texas ausgeschieden.