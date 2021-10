FC Bayern, Real Madrid und Ajax Amsterdam mit historischen Pleiten

Ein schneller Blick in die Statistik zeigt: Seit 21 Jahren hat der FC Bayern nicht mehr in München gegen Eintracht Frankfurt verloren.

Doch an diesem Sonntag war es wieder soweit, die Hessen entführten drei Punkte aus der Allianz Arena (1:2) . Ein großer Sieg für den Underdog, ein bitterer Abend für den deutschen Rekordmeister.

Der mit seinem Schicksal aber nicht alleine dasteht. Denn auch in Spanien und den Niederlanden mussten sich die erfolgreichsten Teams des Landes überraschend geschlagen geben. In La Liga kassierte Real Madrid eine 1:2-Niederlage, in der Eredivisie unterlag Ajax Amsterdam dem Verfolger FC Utrecht mit 0:1.