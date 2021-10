Bundesliga: Bayer Leverkusen siegt bei Arminia Bielefeld und ist jetzt punktgleich mit Bayern München

Zu gut für Bayer? So stark spielt Shootingstar Wirtz

Bayer Leverkusen nutzt den Ausrutscher von Bayern München und zieht mit einem Sieg bei Bielefeld in der Tabelle mit dem Rekordmeister gleich. Maßgeblichen Anteil daran hat Patrik Schick.

Bayer 04 Leverkusen hat den unerwarteten Ausrutscher von Serienmeister Bayern München ausgenutzt - und der Bundesliga beim Duell beider Klubs nach der Länderspielpause in der BayArena ein echtes Spitzenspiel beschert. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)

Der formstarke Moussa Diaby (18.), Torjäger Patrik Schick (24., 57.) und Kerem Demirbay (90.+2, Foulelfmeter) trafen für die in fast allen Belangen überlegenen Gäste. Die Arminia hingegen blieb auch im siebten Saisonspiel ohne Sieg und belegt mit vier Punkten und mickrigen drei erzielten Toren weiter den Relegationsplatz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bielefelds Trainer Frank Kramer hatte im Vorfeld vor der „enormen Qualität in der Bayer-Offensive“ gewarnt und seinen Spieler eine unmissverständliche Botschaft mitgegeben: „Wir müssen ihnen auf den Keks gehen.“

Arminia Bielefeld beginnt unangenehm

Tatsächlich war Bielefeld vor 16.250 Zuschauern für die Werkself zunächst ein sehr unangenehmer Gegner. Dicht am Gegenspieler, beherzt im Zweikampf - die spielstarken Gäste wurden so bei Regen und peitschendem Wind in einen Schlagabtausch mit vielen Nickeligkeiten und Unterbrechungen verwickelt.