Bundesliga: Max Kruse von Mainz-Fans angefeindet, reagiert cool

Kruse reagiert eiskalt auf Anfeindungen

Bei DAZN erklärte er später gelassen: „Warum soll mich so was provozieren? Was soll ich zu solchen Quatschköppen sagen?“ Kruse hatte beim Sieg seines Teams entscheidenden Anteil, er bereitete einen der beiden Treffer von Taiwo Awoniyi vor - seine siebte Torbeteiligung in der laufenden Saison.