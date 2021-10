Hertha BSC: Zu viele Standardgegentore - Terzic statt Dárdai?

Hertha BSC: Zu viele Gegentore nach Standardsituationen

Pal Dárdai unter Druck - kommt Edin Terzic?

So oder so: Der Coach ist angezählt, daran ändert auch Bobics öffentliche Rückendeckung wenig. „Ich habe hier immer Vertrauen gespürt“, sagte Dárdai am Sonntagmorgen, als er wegen Verletzungen und Länderspiel-Abstellungen nur „sieben Leute im Training“ begrüßen konnte.

Ob er auch nach der Länderspielpause auf Herthas Trainerbank sitzen wird, erscheint trotz Bobics Statement auf Nachfrage (“Wir werden weitermachen“) offen, zumal Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen prominenten Namen in den Ring warf: Edin Terzic. „Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert. Ich weiß Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat“, sagte der TV-Experte nach dem Spiel bei Sky .

Herta BSC im Boateng-Dilemma

Also doch weiter mit Dárdai? „Pál Dárdai ist ja kein kleiner Trainer, er hat Hertha in der Vergangenheit ja auch schon in den Europapokal geführt, er kann das also sehr wohl“, bewertet Effenberg die Lage in der Hauptstadt: „Wenn einer diese schwierige Situation meistern kann, dann ist das Bobic – auch in Kombination mit Dárdai. Geben wir ihnen jetzt die Zeit in der Länderspielpause, da kann man an den Fehlern arbeiten.“