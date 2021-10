Bundesliga: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt, 1:2 (1:1)

Der FCB behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:2-Schlappe gegen die Eintracht nicht in bester Verfassung. Hängende Köpfe bei den Platzherren der Bayern, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen.

Kurz darauf bereitete Robert Lewandowski das 1:0 der Heimmannschaft durch Leon Goretzka vor (28.). Eine Vorlage von Filip Kostic erreichte Martin Hinteregger, der zum Ausgleich traf (31.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach Vorlage von Djibril Sow ließ Kostic den zweiten Treffer von Frankfurt folgen (82.). Am Ende schlug Eintracht Frankfurt den FC Bayern München auswärts.