Bundesliga: FC Bayern - Eintracht Frankfurt 1:2, Goretzka, Hinteregger und Kostic treffen

Der Gala in der Champions League folgte eine Pleite in der Bundesliga: Bayern München hat nach einer Serie von neun Siegen seine erste Pflichtspiel-Niederlage unter Trainer Julian Nagelsmann kassiert.

Gegen eine freche Frankfurter Eintracht unterlag der deutsche Rekordmeister mit 1:2 (1:1). Vier Tage zuvor hatte der Rekordmeister gegen Dynamo Kiew in der Königsklasse noch geglänzt (5:0), nun verlor er erstmals seit dem 24. April (1:2 in Mainz). (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Es war sehr viel Arbeit heute, aber wir haben es wirklich sehr gut gemacht. Ein bisschen Glück gehört dann auch dazu“, sagte Eintracht-Keeper Trapp bei DAZN : „Chapeau an die Mannschaft.“ Der bislang letzte Sieg bei den Bayern war den Frankfurtern am 18. November 2000 gelungen.

Hinteregger kontert Goretzka

Danach hatten zunächst beide Mannschaften Großchancen, in der zweiten Halbzeit dann vor allem die Bayern, die aber regelmäßig am herausragenden Trapp scheiterten.

Trapp zeichnet sich mehrfach aus

Gnabry scheitert am Pfosten

Prompt wurden die Frankfurter erst mal noch mutiger, das Spiel wogte nun hin und her, dabei taten sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit wiederholt zum Teil große Lücken in der Münchner Abwehr auf: Manuel Neuer verhinderte per Fuß einen Treffer von Djibril Sow (42.), auf der Gegenseite stand Gnabry aus spitzem Winkel der Pfosten im Weg (44.).