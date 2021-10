Premier League: FC Liverpool - Manchester City 2:2, Traum-Solo von Salah

Kein Sieger im Kracher-Duell auf der Insel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Die zweite Halbzeit ist allerdings ein Spektakel, in der die Gäste zweimal eine Antwort haben.

Es sah so aus, als würde die Extraklasse von Mohamed Salah das Spitzenspiel auf der Insel entscheiden - doch dann kam Kevin de Bruyne.

Der City-Kapitän traf in der 81. Spielminute per leicht abgefälschtem Fernschuss zum 2:2 Endstand zwischen dem FC Liverpool und Manchester City. Der Schlusspunkt eines Spektakels im zweiten Durchgang. ( Spielplan der Premier League )

Sadio Mané hatte die Reds im zweiten Abschnitt mit der ersten Großchance überhaupt für die Gastgeber in Führung gebracht (59.). Der Senegalese wurde mit einem Zuspiel von Salah in Szene gesetzt, der sich mit einem herausragenden Lauf Platz geschaffen hatte. Zehn Minuten später fand City allerdings in Person von Phil Foden eine Antwort (69.). Der 21-Jährige verwandelte aus spitzem Winkel.