La Liga: Real Madrid verliert verdient bei Espanyol Barcelona

Blamagen in der Königsklasse: "Das Zittern vor Real und Barca hat ein Ende"

Real Madrid kann nach der peinlichen Niederlage in der Champions League auch gegen Aufsteiger Espanyol Barcelona nicht gewinnen. Es setzt die zweite Blamage in einer Woche.

Beim Liga-Comeback von Toni Kroos tat sich Real von Beginn an sehr schwer. Nach einer offenen Anfangsphase nahm Espanyol das Heft in die Hand und erzielte aus einer Druckphase heraus in der 17. Minute das verdiente 1:0 durch den Ex-Madrilenen Raúl de Tomás.