Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin, 1:2 (1:0)

Der 1. FC Union Berlin errang am Sonntag einen 2:1-Sieg über den 1. FSV Mainz 05. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Karim Onisiwo bediente Marcus Ingvartsen, der in der 38. Spielminute zum 1:0 einschoss. Ein Tor auf Seiten des FSV machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit einem schnellen Doppelpack (68./72.) zum 2:1 schockte Taiwo Awoniyi den Gastgeber und drehte das Spiel. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt von Mainz setzte Dominik Kohr, der in der 91. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. In den 90 Minuten war Union im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1. FSV Mainz 05 und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.