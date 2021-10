Handball: Kiel und Berlin holen den fünften Sieg

Niclas Ekberg und der THW Kiel fahren den nächsten Sieg in der Liga ein © Imago

Rekordmeister THW Kiel und die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga dem Tabellenführer SC Magdeburg auf den Fersen.

Kiel gewann am Sonntag gegen GWD Minden mit 34:25 (19:15), die Füchse setzten sich gegen den HC Erlangen 35:30 (20:16) durch. Für beide Teams war es der jeweils fünfte Sieg im fünften Spiel. Besser steht nur Magdeburg da, der European-League-Sieger gewann seine bislang sechs Spiele. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der HBL)

Am vergangenen Donnerstag hatte Kiel seine erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison kassiert, in der Champions League setzte es ein 30:37 bei Montpellier HB - drei Tage später zeigte sich der deutsche Meister nun gut erholt. Der Schwede Niclas Ekberg führte Kiel mit elf Treffern als bester Werfer zum nie gefährdeten Sieg. Für Berlin waren gegen Erlangen Hans Lindberg und Tim Matthes (jeweils 7 Tore) am erfolgreichsten.