Tennis: Jannik Sinner gewinnt gewinnt Turnier in Sofia

Tennisprofi Jannik Sinner (20) hat seinen dritten ATP-Turniersieg in dieser Saison eingefahren.

Der topgesetzte Italiener gewann am Sonntag das Finale des Hartplatzturniers in Sofia gegen den Franzosen Gael Monfils souverän 6:3, 6:4 und verteidigte damit seinen Titel: Den ersten von mittlerweile vier Siegen auf der Tour holte er im vergangenen Jahr ebenfalls in der bulgarischen Hauptstadt.