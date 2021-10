Porsche Carrera Cup: Ayhancan Güven gewinnt auf dem Sachsenring

Auf den Plätzen zwei und drei folgten am Sonntag Christopher Zöchling und Leon Köhler.

Am Samstag noch hatte er das erste Sachsenring-Rennen vor Güven gewonnen. (Die Gesamtwertung des Porsche Carrera Cup)

In der Gesamtwertung verteidigte ten Voorde seine Führung mit 20 Punkten Vorsprung, ehe es in drei Wochen zum Saison-Showdown am Hockenheimring kommt.