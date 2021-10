Tischtennis-EM: Nina Mittelham führt Frauen zu Gold - Sieg im Finale gegen Rumänien

Die deutschen Tischtennisspielerinnen haben völlig überraschend Gold bei der Mannschafts-EM in Cluj-Napoca gewonnen.

Auch deutsche Männer peilen EM-Gold an

Am Nachmittag (ab 15.30 Uhr) hat die Männer-Mannschaft von Coach Jörg Roßkopf die Chance, den doppelten Triumph perfekt zu machen.

Nina Mittelham wird zur Matchwinnerin

Allerdings bewiesen bereits die Frauen, dass auch die zweite deutsche Garde europäische Spitzenklasse verkörpert. Ohne das Tokio-Trio Petrissa Solja, Han Ying und Shan Xiaona spielte sich vor allem Mittelham in den Mittelpunkt.

Mittelham hatte zuletzt beim Europe Top 16 in Thessaloniki ihren bislang größten Einzeltitel gefeiert, in Rumänien bewies sie ihre Führungsqualitäten in der Nationalmannschaft.