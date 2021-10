3. Liga: Borussia Dortmund II – Würzburger Kickers, 2:0 (2:0)

Am Sonntag begrüßte die Zweitvertretung von Borussia Dortmund die Würzburger Kickers. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten des BVB II aus. Als Favorit rein – als Sieger raus. Dortmund II hat alle Erwartungen erfüllt.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Tobias Raschl mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Berkan Taz für eine frühe Führung des Heimteams (2.). Richmond Tachie erzielte in der 25. Minute das 2:0, indem er auf Zuspiel von Raschl vollendete. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Borussia Dortmund II bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der BVB II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. An der Abwehr von Dortmund II ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst elf Gegentreffer musste Borussia Dortmund II bislang hinnehmen. Die Saisonbilanz des BVB II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte Dortmund II lediglich drei Niederlagen ein.