Schalke 04: Simon Terodde stellt Torrekord in der 2. Bundesliga von Dieter Schatzschneider ein

Simon Terodde glänzt seit Jahren als absoluter Torjäger in der 2. Bundesliga. Beim Sieg von Schalke gegen Ingolstadt gelingt dem Stürmer ein ganz besonderes Tor.

Der 33 Jahre alte Stürmer des FC Schalke hat seinen 153. Treffer in der 2. Bundesliga erzielt und ist damit mit dem bisherigen Rekordhalter Dieter Schatzschneider gleichgezogen. Dieser hatte die Bestmarke vor über 34 Jahren aufgestellt.

Terodde traf beim Heimsieg der Königsblauen gegen den FC Ingolstadt in der 77. Minute zum 3:0-Endstand. Insgesamt war es für den Stürmer schon der 11. Saisontreffer im neunten Spiel. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Schalke rückt an Spitzengruppe heran

Der Meilenstein macht deutlich, wie sehr Terodde als absolute Tormaschine glänzt - ein echter Knipser, wie ihn sich jeder Trainer wünscht. In den vergangenen sechs Zweitliga-Partien traf er zudem in jedem Spiel. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Mit den ersten beiden Schalker Treffern hatte Terodde, den auf der Tribüne auch die Vereinslegende Klaus Fischer besonders beobachtete, jedoch nichts zu tun. Weil im Strafraum nicht viel gelang, zog Bülter nach Zuspiel von Rodrigo Zalazar aus 20 Metern ab. Es war vor 26.546 Zuschauern erst das zweite Saisontor der Königsblauen, an dem Terodde nicht beteiligt war.

Erstes Profitor für Aydin

Der Absteiger schaltete danach - wie schon so oft in dieser Saison - einen Gang zurück, auch gegen den Tabellenletzten. Ingolstadt hatte etwas häufiger den Ball, wusste aber nicht viel damit anzufangen. Auch nach der Pause war Schalke oft in der Defensive beschäftigt, sogar Terodde half als Verteidiger aus.