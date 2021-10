Bundesliga heute live: FSV Mainz 05 - Union Berlin live im TV, Stream, Ticker

Der 1. FSV Mainz 05 will gegen Union Berlin wieder erfolgreich zu sein. Beide Mannschaften erwarten ein Duell auf Augenhöhe. Der Sieger kann sich in der Spitzengruppe festsetzen.

„Beide Mannschaften haben zuletzt in einem ähnlichen System gespielt, sind körperlich und intensiv unterwegs. Beide Vereine gehören zu den kleineren Vereinen in der Liga und versuchen ihren Platz zu finden“, sagte Cheftrainer Bo Svensson vor der Partie.

Mainz und Union fast in Bestbesetzung

Der Gast aus Berlin will in Mainz an die erfolgreichen Auftritte der letzten Spiele anknüpfen. Sowohl in der Liga (1:0 gegen Arminia Bielefeld) als auch unter der Woche in der Conference Ligue (3:0 gegen Maccabi Haifa) war Union siegreich.