Nationalteam: Hansi Flick schwärmt von Leroy Sane und Florian Wirtz

Sane über Wirtz: „Für sein Alter herausragend“

Flick fordert Veränderungen bei Talentförderung

Das Fehlen eines echten Mittelstürmers in der Nationalmannschaft nimmt Flick gelassen, fordert aber Veränderungen. Es sei „die gemeinsame Aufgabe des gesamten deutschen Fußballs und seiner Talentförderung, dass wir uns dieses Themas annehmen“

Zu gut für Bayer? So stark spielt Shootingstar Wirtz

„Wenn man die Bilanz von Timo Werner in den letzten Jahren sieht, ist die schon gut. Auch Karim Adeyemi weiß in der Box, wie man Tore erzielt. Mit Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane, Marco Reus und Jamal Musiala haben wir in der Offensive genug Spieler, die Tore erzielen können.“